Maçın Perde Arkası: Manchester United 3-3 Everton
10.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:19
Everton Old Trafford'da 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Manchester United'ın 3-3 beraberliği yakaladığı maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Everton Old Trafford'da 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Manchester United'ın 3-3 beraberliği yakaladığı maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout