Maçın Perde Arkası: Manchester United 3-3 Everton
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Maçın Perde Arkası: Manchester United 3-3 Everton

10.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:19

Everton Old Trafford'da 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Manchester United'ın 3-3 beraberliği yakaladığı maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Everton Old Trafford'da 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Manchester United'ın 3-3 beraberliği yakaladığı maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Maçın Perde Arkası: Manchester United 3-3 Everton

Kaynak: Dugout

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