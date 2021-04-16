Maçın Perde Arkası: Liverpool 0-0 Real Madrid

Kendi evinde 3-1 kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci tur maçında Liverpool deplasmanına giden Real Madrid maçtan beraberlikle ayrılarak yarı final biletini alan taraf oldu. Maçın perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.