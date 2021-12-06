Maçın Perde Arkası: Lens 1-1 Paris Saint-Germain - Haberler Spor
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Maçın Perde Arkası: Lens 1-1 Paris Saint-Germain

Dugout - Haberler | Spor

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de çıktığı Lens deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerini OneFootball farkıyla sizler için derledik.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de çıktığı Lens deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerini OneFootball farkıyla sizler için derledik.

Dugout - Spor Haberleri

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