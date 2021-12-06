Maçın Perde Arkası: Lens 1-1 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de çıktığı Lens deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerini OneFootball farkıyla sizler için derledik.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?