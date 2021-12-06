Maçın Perde Arkası: Lens 1-1 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain, Ligue 1'de çıktığı Lens deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerini OneFootball farkıyla sizler için derledik.
Paris Saint-Germain, Ligue 1'de çıktığı Lens deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerini OneFootball farkıyla sizler için derledik.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
Dugout - Spor Haberleri
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