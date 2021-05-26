Maçın Perde Arkası: Arsenal 2-0 Brighton
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Maçın Perde Arkası: Arsenal 2-0 Brighton

Dugout - Haberler | Spor

Premier Lig'in son haftasında evinde Brighton'ı ağırlayan Arsenal, Pepe'nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. 10.000 Arsenal taraftarının tribünlerden izlediği maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Premier Lig'in son haftasında evinde Brighton'ı ağırlayan Arsenal, Pepe'nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. 10.000 Arsenal taraftarının tribünlerden izlediği maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Maçın Perde Arkası: Arsenal 2-0 Brighton

Kaynak: Dugout

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