Maçın Perde Arkası: Arsenal 2-0 Brighton
Premier Lig'in son haftasında evinde Brighton'ı ağırlayan Arsenal, Pepe'nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. 10.000 Arsenal taraftarının tribünlerden izlediği maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Premier Lig'in son haftasında evinde Brighton'ı ağırlayan Arsenal, Pepe'nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. 10.000 Arsenal taraftarının tribünlerden izlediği maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout