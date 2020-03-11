Maçın Öyküsü: Santos 10 - 0 Naviraiense
Santos FC, tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini Naviraiense karşısında 10-0'lık skorla kazanıyor. Santos'un inanılmaz Copa do Brasil galibiyetinin özel kamera arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Santos FC, tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini Naviraiense karşısında 10-0'lık skorla kazanıyor. Santos'un inanılmaz Copa do Brasil galibiyetinin özel kamera arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout