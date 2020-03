Maçın Hikayesi: Zenit St. Petersburg - Lokomotiv Moscow

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

Rusya Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Zenit St. Petersburg kendi evinde Lokomotiv Moscow'u ağırladı. Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın saha içi ve sahadışı tüm özel görüntüleri Dugout farkıyla sizlerleZenit St. Petersburg and Lokomotiv Moscow battled out to a 0-0 draw in February 2020. Check out the behind the scenes of the match.