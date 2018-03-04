Maçın Geliri Şehit Ailelerine Bağışlandı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Edirnespor ve Yalova Kadıköy maçının bilet satışından elde edilen gelir, Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği'ne bağışlandı.

25 Kasım Stadı'ndaki maçı izlemek isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla maça gelerek gişeden bilet aldı.

Edirnespor sahaya ay yıldızlı tişört, asker kepi ve "Şehitler Ölmez" pankartıyla çıktı.

Amigonun "Afrin'deki ve tüm şehitlerimiz için, şehitler ölmez vatan bölünmez" anonsunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Maçı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan da izledi.

Maçın ardından Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi iki takımın yöneticilerine plaket verdi.

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'deki Mehmetçiğe dua ettiklerini ve her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Üner, "Yönetim olarak biz bir karar aldık. Bundan sonraki bütün maçlarımızda hasılatımızı şehit aileleri derneğine bağışlama kararı aldık. Vatandaşlarımız çocuklarıyla gelerek destek olduk. Birçok vatandaşımız da telefonla arayarak destek olmak istediğini söyledi. İşte sporun birlik beraberlik duygusunu ortaya çıkardığı yerdeyiz." diye konuştu.

Taraftarlardan Emre Ertan da şehit ailelerine destek olmak için maça oğluyla geldiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberliği ve güvenliği için mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek olmak istediklerini belirten Ertan, "Hem Edirnesporumuzu hem de askerimizi desteklemek için buradayız." dedi.

İsmail Itkin ise taraftar olmadığını belirterek, "Ben pek maç izlemiyorum ama gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını duyduğum için maça geldim. Güzel bir etkinlik herkes destek olmalı." ifadelerini kullandı.