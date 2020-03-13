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Başakşehir, Okan Buruk, Avrupa, Spor

Maçın ardından - Okan Buruk

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, gol yemeden kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

13.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:30
Maçın ardından - Okan Buruk

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, gol yemeden kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Maç öncesi düşüncelerimizle maç içindeki rakipten çıkan oyun eşleşti. 4-4-2 sistemini çok iyi oynayan ve rakiplere çok fazla pozisyon vermeyen bir takım bekliyorduk. Maç boyunca da bunu yaptılar. Gerçekten eski maçlara göre bize çok az pozisyon veren bir takım karşımızda vardı. Maçın sonunda golü bulduk. Rakibimize net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 1-0'lık galibiyet, gol yemeden kazanmak çok önemliydi. Gol yemeden kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bu karşılaşmanın ülke puanı açısından da önemine vurgu yapan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu maç bizim için çok önemli ve değerliydi. Günün sonunda baktığımızda LASK takımı kaybetti. Ülke puanı için önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ve yerimizi garantiledik. Bu, çok önemliydi. Bu, ilk hedeflerimizden biriydi. Ülke puanını yukarıya çektik. Galibiyet güzel ama şu an ilk maçı oynadık, ikinci maçı orada oynayacağız. Şanslar eşit gözüküyor. Ligde ve Avrupa'da yükselişimizin devam etmesini istiyoruz. Salgınla ilgili dünyanın birçok yerinde konuşuluyor. Bazı ülkelerde maçlar oynandı. İskoçya'da ve Türkiye'de. Hükümetin aldığı karar önemli. Danimarka hükümeti ile UEFA'nın alacağı karar önemli. Maçın oynanıp oynanmayacağını bilmiyoruz ama alınacak tüm kararlara saygı duyuyoruz."

Okan Buruk, karşılaşmadan sakatlanarak çıkan Enzo Crivelli'nin durumuyla ilgili olarak ise "Arka adalesinde önemli bir yırtık oluştu. Süre ile ilgili bir şey söylemeyeceğim ama görüntüsüne baktığımızda kötü bir sakatlık var. MR'dan sonra net durumu belli olur. Uzun bir süre sonra dönecek gibi gözüküyor." açıklamasını yaptı.

Maçın ardından - Okan Buruk

Kaynak: AA

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Maçın ardından - Okan Buruk

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