Maçın Ardından - Mustafa Reşit Akçay

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Üzgünüz. Marsilya ile oynadığımız bir maçta üzgünüz diyebiliyoruz, demeliyiz. Hem ülke futbolu için hem de camiamız için bu gerekli çünkü yarıştığımız takımlar bu düzeyde takımlar. En kısa zamanda bizim de bu seviyeyi aşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Akçay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için iyi olmasını bekledikleri planlarla başladıkları müsabakayı "ölü toptan" yedikleri golle kaybettiklerini söyledi.



Maçtaki coşkuyu ve direnci 90 dakikanın sonuna kadar sürdürdüklerini belirten Akçay, şöyle devam etti:



"Biz aralıklar bulsak da çok fazla değerlendirme şansımız olmadı. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum ama bizim açımızdan saha sonuçları art arda skor açısından kötü, oyun açısından iyi olsa da mutsuzluk ve psikolojik birtakım travmalar yaratabilir. Bu nedenden dolayı bu yönü biraz tamamlayıcı olarak geçip bu yönde çalışacağız. Oyuncularımızın ve camiamızın özellikle direncini yüksek tutma adına kaliteli oyun oynama konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tip oyunlar bize eksikliklerimizi ve kadronun derinliğini artırma konusunda katkı yapıyor ama çok fazla problem çözemezsek başka yöntemler geliştireceğiz."



Akçay, oyuncu kazanımı ve kadro derinliğiyle ilgili önemli mesajlar veren bir maç olduğunu dile getirdi.



Bundan sonraki süreçte değerlendirmelerini bu veriler ışığında yapacaklarını anlatan Akçay, "Üzgünüz. Marsilya ile oynadığımız bir maçta üzgünüz diyebiliyoruz, demeliyiz. Hem ülke futbolu için hem de camiamız için bu gerekli çünkü yarıştığımız takımlar bu düzeyde takımlar. En kısa zamanda bizim de bu seviyeyi aşmamız gerekiyor." diye konuştu.



Daha sonra bir gazeteci, Akçay'a "Hep karamsar konuşuyorsunuz. Bunun nedeni nedir?" sorusunu yöneltti.



Söylemlerinin aslında öz güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Akçay, "Bizim her şeye hazır bir idamlık bir de bayramlık çantamız var. Gerçek olan bu. Ben gerçeklerle konuşuyorum. Kaldı ki duygu sömürüsü yapmadan konuşuyorum. Karşı tarafa bana bir şey borçlu değilsiniz diyorum. Yeri geldiğinde realite devreye girer diyorum. Mustafa Reşit Akçay'a 10 yıldır Allah hiçbir başarısızlık göstermedi." değerlendirmesini yaptı.



Garcia: "Kornerde golü attık, mutluyuz"



Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise Atiker Konyaspor karşısında UEFA Avrupa Ligi'ne layık iyi bir futbol oynadıklarını dile getirdi.



Oyuncularını tebrik eden Fransız teknik adam, "Maça iki yeni oyuncu soktuk. Bunlar bize avantaj sağladı. Maçı kazanmamızın en büyük nedeni disiplinli çalışmamızdır. Kornerde golü attık, mutluyuz." dedi.