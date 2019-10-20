Maçın ardından - Mehmet Özdilek

20.10.2019 23:24

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik üzüntülüyüz. Ama lig devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA