Maçın ardından - Mehmet Özdilek
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik üzüntülüyüz. Ama lig devam ediyor." dedi.
VİDEO: Maçın ardından - Mehmet Özdilek