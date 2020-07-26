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Maçın ardından - Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı ve Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Tokgöz

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik.

26.07.2020 00:10 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:14

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik." dedi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek TFF 1. Lig'e düşen Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Gözbaşı, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, hakem hataları nedeniyle çok puan kaybettiklerini savundu.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Gözbaşı, "Şiddete dur de projesini yapıyoruz ama bu hakem şiddetine de dur dememiz lazım. Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz. Elle oynanma var görmüyor, golü vermiyor, penaltıyı vermiyor. Anlamak mümkün değil. Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik. Zaten çok zor bir dönemde başkan oldum. 9 aydır her şeyimi ortaya koydum. Pandemi döneminde en başarılı takımlardan olduk. Herkesi, her şeyi yendik ama maalesef bugün Trabzonspor'a yenilmedik hakeme yenildik." diye konuştu.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise son düdüğe kadar umutlarını koruduklarını kaydetti.

Bugüne kadar hakemler hakkında konuşmadığının altını çizen Tokgöz, şu görüşleri paylaştı:

"Bugün her ne kadar diğer maçların sonuçlarına bağlı düşme ve kümede kalma mücadelesi versek de önemli olan burada bu maçın nasıl oynandığı ve nasıl yönetildiğidir. Gün geldi sportif ekibimizde gün geldi idari ekibimizde koronavirüs tespit edildi ancak ligi sabote etmemek, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf lig oynansın diye. Bugün maalesef ünü Avrupa'ya taşınmış, Avrupa'da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır maçı katletmiştir. Bir kez bile VAR'a gitmemiştir."

Maçın ardından - Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı ve Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Tokgöz

Kaynak: AA

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