: Maçın ardından - Hüseyin Çimşir

01.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:47

Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim hayalimiz, hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak." dedi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortaya koydukları mücadeleden, istek ve arzularından dolayı tüm oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Karşılaşmaya kalelerinde gördükleri şok bir golle başladıklarını ifade eden Çimşir, "Planladığımız, beklediğimiz bir şey değildi. Oyuncularımız maçı bırakmadı. Sonrasında öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız, dönem dönem topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Genel itibarıyla bakıldığı zaman, kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Çimşir, Sturridge'in sağlık durumuna ilişkin, "Bir problemi yoktu. En son Antalya'daki devre arası hazırlık müsabakasında sakatlanmıştı. Uzun dönem takımdan ayrı kaldı. Salı günü takıma, antrenmanlara katıldı. Maçın gidişatı ile alakalı, özellikle öndeyken topun bizde kalması için hamle yaptık. Fiziksel eksiklikleri olabilir ama en kısa sürede toparlar, bize katkı sağlar. Sakatlığı yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın hakem yönetiminden memnun olmadığına ilişkin sözlerinin aktarılması üzerine Çimşir, şu görüşlerini aktardı:

"Biz de hakemden çok memnun değiliz. 1-0'ken verilmeyen penaltı var. Tüm takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Kartlarda ve faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Lig uzun bir yarış. bizim 15 haftamız, rakiplerin 14 haftası kaldı. Hep söylüyorum, buraya başladıktan sonra benim ve camianın hayali var. Bizim hayalimiz, hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız kaldı. Hep beraber camia olarak kenetlenerek istediğimiz, hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz."

Kaynak: AA

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