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Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

Maçın ardından - Göksel Gümüşdağ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını 1-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

13.03.2020 05:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:38
Maçın ardından - Göksel Gümüşdağ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını 1-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, her takımdan taraftarların kendilerini desteklemeye geldiğini belirterek, "Futbolseverler, tribünlerdeki renk kardeşliğini, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için duygusunu o kadar iyi anlamış ki kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün burada 17 kulübün taraftarı vardı. Tüylerim diken diken oldu. 'Her şey vatan için' sesleriyle çok güzel bir atmosfer yarattılar. Tüm dünyayı saran koronavirüs durumuna rağmen herkes buradaydı." diye konuştu.

Aldıkları galibiyetin rövanş maçı öncesi önemli olduğuna değinen Gümüşdağ, "Gol yememeyi çok istiyorduk. Bunu da başardık. Gol yemeden bir gol atmak da çok önemliydi ama hiçbir şey bitmedi. Deplasmandaki maç zor olacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Fiziksel kalitesi olan bir oyuncu grubu vardı. Deplasmanda çok iyi oynayan bir takımdı. Başa baş bir mücadele oldu. Önemli bir galibiyet aldık. Deplasmandaki maç öncesi bizim için çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, ülke puanına ciddi bir katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Manchester United, Avusturya takımı LASK'ı 5-0 yendi. Artık Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme şansı yok. Ülke puanına çok önemli bir katkı sağladık. Şampiyon olan takımımız doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecekti ama şimdi gidecek. Başakşehir Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik direktörümüze ve oyunculara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor maçı

Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda yapacakları Trabzonspor müsabakasından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini dile getirdi.

Gümüşdağ, Kopenhag müsabakasının zorlu geçtiğini belirterek, "Bütün enerjimiz ve heyecanımız bu akşamki maçtı. Şimdi bunu geçtik. Trabzonspor maçına bakacağız. Takımımız elinden geleni yapacak. Galip gelmek istiyoruz ama futbol bu. Çok yüksek performanslı bir maç oynadık ve oldukça yorgunluk var. Buna rağmen çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın Gaziantep FK maçından sonra yaptığı açıklamalarda isim vermeden kendisini hedef aldığı şeklindeki yorum üzerine turuncu-lacivertli kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Bu tip polemiklere girmiyorum. Geçen sene de bir rakibimizin yöneticisi farklı farklı şeyler ifade etmişti ama öyle olmadığı Türkiye'nin malumu. Benim ismimi vermediler ve cevap vermem doğru olmaz. Bu tip şeylerin saha içinde kalmasından yanayım. Saha dışında oynanan oyunları kimse kabul edemez. Onun için herkes saha içinde kalsın. İyi oynayan kimse o kazansın. Son haftalarda böyle tartışmalar oluyor. Ben bu tartışmalara girmek istemiyorum. Kendi oyunumuza bakıyoruz ve oyunumuza inanıyoruz. Başakşehir, 6 yıldır Avrupa'ya giden bir takım. 'Şöyle gidecek, böyle gidecek.' diyenlere de herhalde en güzel cevap sahada verildi. Hala liderlikte duran, Avrupa'da da çeyrek final için mücadele eden bir ekip."

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Maçın ardından - Göksel Gümüşdağ

Kaynak: AA

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Maçın ardından - Göksel Gümüşdağ

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