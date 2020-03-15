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Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.

15.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:58
Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.


1. Lig'de Hatayspor'un, Ümraniyespor'u 2-0 yendiği maçın ardından, Hataysporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından boş tribünlere çıkarak galibiyeti kutladılar.


Bazı basın mensupları ile beraber tezahüratlarda bulunan Hataysporlu futbolcular, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. - HATAY

Kaynak: İHA

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