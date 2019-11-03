Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
03.11.2019 22:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
VİDEO: Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal