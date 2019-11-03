Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

03.11.2019 22:01
Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

VİDEO: Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal
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