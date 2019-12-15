Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
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Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

15.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:21

Süper Lig'in 15. haftasında 'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk 'un teknik direktörü , rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
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