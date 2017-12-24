Maçın Ardından - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, kendileri için 1 puanın önemli olduğunu belirtti.



Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde 7 sakat oyuncularının bulunmasına rağmen oynayan futbolcuları, gösterdikleri performanstan dolayı kutladığını söyledi.



Son dönemlerde UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoğun maç temposu yaşadıklarını ifade eden Özdilek, "Yoğun bir periyottan geliyoruz. Avrupa'da tur atlayabilirdik ama olmadı. Ancak son dönemlerde her maçımızı kazanabilecek kadar da oynadık." diye konuştu.



Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'nin 9 haftadır maç kaybetmediğini aktararak, şunları kaydetti:



"Maçta ikinci yarıya girerken ilk devrede gördüğümüz eksiklerimizi oyuncularımıza aktardık. Özellikle ilk devre Fenerbahçe'nin biraz daha topa sahip olmasına izin verdik. İkinci yarı bunun tam tersi biraz daha rakibe yakın oynayarak oyunu daraltmaya çalıştık. Bu çerçevede golü de bulduk. Maç 1-0 biter diye düşünüyordum. Teori ve pratikte çalışmamıza rağmen Türkiye'de duran topları en iyi kullanan rakibe karşı doğru pozisyonu almanız lazımdı. Gereksiz bir şekilde yediğimiz golle skor 1-1 oldu. Bu golden sonra 85. dakikada maçı bitirebilirdik. Dönen topun akabinde Skubic'in kaçırdığı gol var. Daha sonra maçı da kaybedebilirdik."



Maçın her iki takım arasında gidip geldiğini vurgulayan Özdilek, "Sonuçta maç 1-1 bitti. Bizim açımızdan 1 puan önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla geleceğe daha güvenle bakacağız. Eksikliklerimizi biliyoruz. Devre arasında yapacağımız takviyeler neticesinde Konyaspor hem oyun hem de puan anlamda kendisini çok daha yukarılara taşıyacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İkinci yarı daha iyi bir Konyaspor olacak. İlk 10 içerisinde bu ligi bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Kocaman: "İstediğimizi elde edemedik"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de devre arasına galibiyetle girme hedefiyle sahaya çıktıklarını belirtti.



Atiler Konyaspor'un üç yıla yakındır oynadığı alışılagelmiş futbolunu kendilerine karşı sergilediğini vurgulayan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yer ve alan belirlediler. Topu sağlıklı oynamaya başladılar. 25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde oluşturmamızla geçti. Oyunun kontrolü daha çok ortadaydı. İlk yarının ikinci bölümü baskımızı hissettirmeye başladık. Konyaspor ikinci yarıya daha etkili başladı. Sonra tam oyunu dengelerken basit bir hatadan gol geldi. Bu rakibin direncini artırdı ve bizi tamamen bir adım geriye itti. Rakibi 70. dakikadan sonra tamamen ablukaya aldık ve net pozisyonlar yakaladık ama istediğimizi elde edemedik."



Aykut Kocaman, bir gazetecinin "Fatih Terim rakipler için iyi mi yoksa kötü mü oldu?" sorusunu, "Bu soru için herhangi bir yanıtım yok. Bekleyip göreceğiz." diye cevapladı.