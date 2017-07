Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'ndaki ilk maçında Ukrayna ekibi Ingulec'i 3-0 yenen Türk temsilcisi İstanbul Bölge Karması'nın teknik direktörü Kamil Doygun, turnuvaya iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.



Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doygun, turnuvanın kendileri için 1,5 sene önce başladığını belirterek, "Türkiye'de yapılan bu organizasyonda ülkemize bir ilki yaşatmak istiyoruz. Tüm oyuncularımız bunun bilinci içerisinde. Önümüzdeki maçı da galibiyetle tamamlayarak avantaj yakalamak istiyoruz. Her şeyden önce kendi takımımızın oyun felsefesini geliştirme düşüncesindeyiz. İlk maçlar heyecan olduğu için zordur. İkinci maçın daha keyifli geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Kamil Doygun, Türkiye'nin her kulvarda büyüdüğünü ve geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Avrupa'ya sık sık gidiyoruz. Avrupa'da bu kadar mükemmel bir tesis bulmak çok zor. Ben buradan her şeyden önce yönetim kurulu başkanımız Yıldırım Demirören ve ekibine, bize böyle bir ortam ve imkan sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bizler de buna layık olmak için tüm oyuncularımla beraber gecemizi gündüzümüze katıp sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz."