Maçın ardından
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Maçın ardından

Maçın ardından
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk hafta açılış maçında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 4-2 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, alınan sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk hafta açılış maçında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 4-2 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, alınan sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zafer Turan, "Bizim için skor anlamında rahat gibi gözükse de çok kolay bir maç olmadı. Çünkü karşımızda çok köklü bir camia var. Gençlerbirliği şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Ona göre planlarımızı yapmıştık. Mutluyuz. Lig çok uzun bir maraton. Biz iyi başladık. İnşallah bunun sonu iyi olur. " diye konuştu.

Diyadin: "Oyuna çok kötü başladığımızı düşünüyorum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "On gün önce takıma katılan oyuncularımız var ve takımla beraber oynatıyoruz." şeklinde konuştu.

"Kornerden ve taçtan enteresan goller yedik." diyen Diyadin, "Süreç içinde hem oyuncular bir arada oynadıkça hem de iki üç takviye yapınca Gençlerbirliği takımının iyi bir ekip olacağını düşünüyorum. Mücadelelerinden memnunum ama oyuna çok kötü başladığımızı düşünüyorum. Daha sonraki bölümde de söylediğim gibi oyunda tutunabilmek için her şeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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