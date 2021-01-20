Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
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Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

20.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:34

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Ersin Aka, rakibin zaaflarını belirlediklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Ersin Aka, rakibin zaaflarını belirlediklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aka, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aksiliklerin üst üste geldiğini, 9 önemli oyuncunun eksik olduğunu belirtti.

Çıkışa ihtiyaçları olduğunu aktaran Aka, "Ligde bulunduğumuz durumu hak etmiyoruz. Psikolojik savaş vardı sahada. İstediğimizde kazanacağımızı biliyorduk. Taktik anlayışa çok bağlı kaldık. Geçiş oyunlarında dikkatli olan takımın kazanacağını biliyorduk. Rakibin zaaflarını belirlemiştik. Güzel bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Aka, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, bu maçı unutup gelecek maça odaklanacaklarını, daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Erdal Güneş: "Çok ağır şartlarda futbol oynadık"

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, maç saatinde yoğun kar yağışının beklendiğini, yetkililerin maç saatini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Oyuncu sağlığı açısından, futbol açısından maçın daha erken saate alınması gerektiğini kaydeden Güneş, "Çok ağır şartlarda futbol oynadık. Neredeyse topu görmedik. Bizim için ve rakip için tehlikeli oldu. Mirallas sakatlandı. Bu hava şartları iki takım içinde handikap." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başladıklarının altını çizen Güneş, "Maalesef kötü bir gol yedik. İkinci yarı saha zemin şartları işimiz zorlaştı. Sonrasında iki penaltı ile kaybettik. Üzgünüz. Daha çok maçımız var. Hatay maçını kazanıp bu maçı unutturacağız." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / KUBİLAY ATEŞ

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