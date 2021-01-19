Yasin Güleryüz: "İkide iki yaptık, mutluyuz"
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Yasin Güleryüz: "İkide iki yaptık, mutluyuz"

19.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:25

- Yasin Güleryüz: "İkide iki yaptık, mutluyuz" Göztepe Teknik Sorumlusu Yasin Güleryüz, üst üste iki maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Emin adımlarla önümüze bakacağız" dedi.

- Yasin Güleryüz: "İkide iki yaptık, mutluyuz"

İZMİR - Göztepe Teknik Sorumlusu Yasin Güleryüz, üst üste iki maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Emin adımlarla önümüze bakacağız" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Yasin Güleryüz müsabakayı değerlendirdi. Güleryüz, "Maça çok tempolu başladık. İlk 20 dakikada 2 net fırsat kaçırdık. Golleri bulduktan sonra rahatladık ve kendi istediklerimizi sahaya yansıttık. İkide iki yaptık mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz çünkü Göztepeliyiz. İkinci 45 dakikada diğer maçı düşünmeye başladık. Oynamadığımız oyunculara şans verdik. Gençlerbirliği'ne teşekkür ederim. Centilmence bir oyun oldu. Çok farklı kazandık, emin adımlarla önümüze bakacağız. Zorlu Beşiktaş maçımız var. Göztepe taraftarına yakışan coşkulu oyunumuzu gösterip, Göztepe'nin büyüklüğünü bir kez daha göstereceğiz" dedi.

Yasin Güleryüz: 'İkide iki yaptık, mutluyuz'
Yasin Güleryüz: 'İkide iki yaptık, mutluyuz'
Yasin Güleryüz: 'İkide iki yaptık, mutluyuz'
Yasin Güleryüz: 'İkide iki yaptık, mutluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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