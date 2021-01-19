Mustafa Kaplan: "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız"
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Mustafa Kaplan: "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız"

19.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:23

- Mustafa Kaplan: "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe'ye 4-0 mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" dedi.

- Mustafa Kaplan: "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız"

İZMİR - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe'ye 4-0 mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan müsabakayı değerlendirdi. Kaplan, "Yaptığımız değişikliklerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Kaybettik, üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Buraya gelirken 3 cezalımız ve sakatımız vardı. Genç oyuncularımızla ve sonra yaptığımız hamlelerle bir şeyler yapmak istedik. Devreye 1-0 geride girecekken, bireysel hatalarla 2. ve 3. golü yedik. Bundan sonra maçı çevirmek zor hale geldi. Kazanan takımı kutluyorum. Gençlerbirliği olarak da sonraki maçlarımıza bakacağız, ona göre bazı şeyleri de değiştirerek Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

Mustafa Kaplan: 'Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız'
Mustafa Kaplan: 'Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız'
Mustafa Kaplan: 'Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız'
Mustafa Kaplan: 'Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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