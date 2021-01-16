Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
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Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

16.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:58

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncularının maç kazanma arzusunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncularının maç kazanma arzusunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde istedikleri yere yaklaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Daha planlı futbol oynamayı hedeflediklerini ifade eden Yanal, şöyle konuştu:

"Gün geçtikçe takım olmakta iyi adım atıyoruz. Genç oyuncularımız var. Onların da takımlarına katkısında oldukça yol katettik. Oyuncularımın maç kazanma arzusu beni mutlu ediyor. Bugün oyun planına sadık kalmaları güzel. Antalyaspor takımı genç oyuncularıyla ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak isteyecek."

Avcı: "Penaltıyı değerlendirebilseydik oyun başka senaryoya gidecekti"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Antalyaspor'un son haftalarda oyun formasyonunda yaptığı değişikliğe göre hazırlandıklarını söyledi.

"Penaltıyı değerlendirebilseydik oyun başka bir senaryoya gidecekti." diyen Avcı, rakiplerinin 10 kişi kalınca direncinin arttığına dikkati çekti.

Avcı, ilk yarıda oyundan koptukları anlar olduğunu anlattı. İkinci yarıda ise girdiklerini pozisyonları değerlendiremediklerini ve final paslarını yapamadıklarını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Bazen ağır oynadık, bazen oyunu hızlandırdık. Gelgitleri olan bir oyun vardı. Maçın başında belki kazacaktık, sonra kaybederken son saniyede beraberliği yakaladık. Bu anlamda, takımın verdiği reaksiyon, mücadele isteği, bunu biraz daha planlı ve organizasyonlu bir şekilde yaparsak... Çünkü bu oyunları oynamamız lazım ama bunun için de rekabeti, oyuncu kalitesini, problem çözen durumu daha net şekilde oluşturmamız gerekiyor."

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

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