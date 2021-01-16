Maçın ardından
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Maçın ardından

16.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:04
Maçın ardından

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, zorlu saha ve hava şartlarına rağmen puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, zorlu saha ve hava şartlarına rağmen puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Düşüncemiz buradan puan ya da puanlarla ayrılmaktı. Futbola elverişli olmayan havada ve saha zemininde oynadık. Her şeyden önce iki takımı da tebrik ediyorum. Düşüncemiz buradan puanla ayrılmaktı onu da aldığımız için mutluyuz. İki takımın da futbol oynamasına saha elvermediği için istediğimiz şekilde oynayamadık. Gerçekten mücadeleci, güzel, heyecanlı bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Futbolla ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Başakşehir doldur boşalt oynadı, mecbur oynamak gerekiyordu. Ortada bir maç geçti. Puan aldığımız için mutluyuz. Saha şartları elverseydi daha farklı bir maç olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında ise, "En az 3-4 oyuncu almamız gerekiyordu. İki bek aldık biri Ahmet Oğuz, biri de Alaaddin, Ümraniyespor'dan. En az 2 oyuncu daha almamız gerekiyor. Şu anda da araştırıyoruz. Yasın bizden ayrıldı. En kısa zamanda kafamızda olan bir iki oyuncuyu almamız gerekiyor, çabuk şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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