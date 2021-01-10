Maçın ardından - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat
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Maçın ardından - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat

10.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:29

Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz.

Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz." dedi.

Özat, skorun kendiler için sürpriz olmadığını, Hatayspor'un inandıkları bir takım ve yönetim olduğunu belirtti.

Kulüp olarak ligin başlangıcından beri hakem hatalarında art niyet aramadıklarını aktaran Özat, "Bugün buradan galibiyetle ayrılabilirdik. 3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz. Fakat bugün VAR denen sistemin olmadığını gördük. Son dakikadaki pozisyon net bir penaltıydı." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat
Maçın ardından - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat
Maçın ardından - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat
Maçın ardından - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat
Maçın ardından - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 23:29:45. #1.15#
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