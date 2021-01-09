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Maçın ardından

09.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:08
Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 6-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 6-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan, karşılaşma hakkında konuşacak çok şey olmadığını dile getirerek, "Beklemediğimiz bir skor oldu. Buraya umutlu gelmiştik ama erken yediğimiz gol bizi moral ve motivasyon olarak geri itti. Sonrasında yaptığımız bireysel hatalar mağlubiyete neden oldu." diye konuştu.

Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Mustafa Kaplan, "Bir sonraki maçımızı düşünerek 3 sarı kartlı oyuncularımızı oyundan almak zorunda kaldık. Altyapımızdan gelen 7-8 arkadaşı oynattık. Camiamızı üzdük. Bunu unutup önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına bakacağız. İyi bir takımız, iyi bir oyuncu grubumuz var ama bugün istediklerimizi yapamadık. Bu da bize bir ders olur." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, çıktığı ilk Süper Lig müsabakasında 6 gol yiyen kaleci Übeyd Adıyaman'a destek vererek, "Takım olarak geçmiş maçlardaki oyunu oynayamadık. Übeyd iyi bir kaleci ama Süper Lig'deki ilk maçını oynadı. Bir heyecan, stres ve gerginliği vardı. Yediği erken gol onu da moral olarak geri itti. Übeyd'e güveniyoruz. İyi bir kaleci. Gençlerbirliği, ilerleyen dönemde Übeyd'den çok faydalanacaktır. Onun bugünkü hataları bizim için problem değil. Onun arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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