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Maçın ardından

07.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:44
Maçın ardından

TFF 1. Lig'de 13. haftanın erteleme karşılaşmasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de 13. haftanın erteleme karşılaşmasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çıkırıkçı, farklı bir sonuçla devre arası tatiline girdiklerini belirtti.

Çıkırıkçı, devre arası dönemini iyi geçirmek istediklerini vurgulayarak, "İlk yarının son maçını evimizde 5-0'lık galibiyetle kapattık. İyi bir sonuç oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadık. Farklı bir skor aldık. Sezonu inşallah istediğimiz yerde bitiririz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Transfer yapacak mısınız?" sorusuna ise Orhan Çıkırıkçı, "Transfer düşüncelerimiz var. Şu anda araştırmalarımızı yapıyoruz. 1 veya 2 oyuncu transfer etmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Arslan: "Tekrar ayağa kalkmanın yollarını arayacağız"

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, oyuncularını eleştirerek, "Futbolda acı veren skorlar ve oyunlar vardır. Bugün ikisini bir arada yaşadık. Daha iyi oynayacağımızı düşünmüştüm. İstanbulspor'un kurulu bir düzeni vardı. Keşke oyuncularım maçı 'bitse de gitsek' diye oynamasalardı. Tatile oynamadan çıksaydık daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor'u tebrik eden Cihat Arslan, "Transfer yasağımız var. Yönetimimiz bunu değiştirmeye çalışacak. Bunu değiştiremezsek elimizdeki oyuncuları değiştirmeye çalışacağız. Tekrar ayağa kalkmanın yollarını arayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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