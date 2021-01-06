Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

06.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:40

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynamaya, mücadele etmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Daha önce aldıkları sonuçlardan memnun olmadığını oyuncularıyla paylaştığını aktaran Yanal, takım olmaya ve bu galibiyeti devam ettirmeye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Gelecek oyuncularla birlikte daha yüksek mücadele gücü ortaya koymaları gerektiğine dikkati çeken Yanal, "Oyunumuzu geliştirebilmek ve rakibe kabul ettirmek bundan sonraki süreçte bizim ihtiyaçlarımız. Takım olarak bu mücadelenin üzerine çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Kritik bir galibiyetti. Oyuncuların mücadelesinden oldukça memnunum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca twitter hesabından, "Kendimize olan güveni geri kazanmak açısından çok önemli bir galibiyet aldık. Fakat yetmez, devam etmek zorundayız. Biz Antalyaspor'uz ve daha iyisi her zaman var." paylaşımını yaptı.

Atılay Canel'den çok kısa açıklama

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısını saniyeler içinde tamamladı.

Basın mensuplarının karşısına geçen Canel "Bugün sahaya çıktık, 3-1 yenildik. Teşekkür ederiz." demekle yetindi.

Öte yandan, Fatih Karagümrük Kulübü, sosyal medya hesabından, "Biz Allah'ın VARlığına inanıyoruz, siz neye inanırsanız inanın!" paylaşımında bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Hulusi Akar Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Prens Harry Oğuzhan Koç
Spor Erol Bulut Fırat Aydınus Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 22:40:34. #1.15#
title