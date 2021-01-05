Son dakika: Osman Zeki Korkmaz: "Galatasaray'ın daha baskılı başlayacağını düşünüyorduk"

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray'ın maça daha baskılı olarak başlayacağını düşündüklerini belirterek, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kırmızı kart görmesinin ağır bir karar olduğunu kaydetti.

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kazandıkları Galatasaray maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Galatasaray'ın daha baskılı başlayacağını düşünüyorduk"

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray'ın son yaptığı maçta 45 dakika boyunca 10 kişi oynamak zorunda olduğunu ve maçı kazanmak için çok fazla efor sarf ettiğini söyledi. Marcao'un o maçta cezalı duruma düştüğünü anlatan Korkmaz, "Stoper mevkisine Donk'u çekeceklerini biliyorduk. Bu genel bir analiz eleştiri değil. Ama Donk'un o noktada oynadığı maçlarda savunma hamlelerinde reflekslerinde zayıf olduğunu biliyorduk. Saracchi'nin de geçen hafta hücum dönüşlerinde arkasının boş kaldığını görünce o noktaya bir çalışma yaptık stratejik olarak. Biz Galatasaray'ın daha baskılı başlayacağını düşünüyorduk. O noktada ilk 35 dakika falan top bizde kaldı, biz daha fazla oyun üretmeye başladık. Golü attık, hemen arkasından bir gol yedik. Aslında 2. yarı maç bizim başında olmasını düşündüğümüz gibi oldu, Galatasaray biraz daha oynamaya başladı. Biz de topları daha efektif kullanmaya başladık" dedi.

"Biraz ağır bir karardı"

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kırmızı kart görmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Korkmaz, "6 yıldır yardımcılığını yapıyorum İsmail Kartal'ın. Onunla ilişkimiz profesyonel ilişkinin dışında sosyal hayatta da zaman harcadık bugüne kadar. Bırakın hakaret duymayı ağzından kimseye hakaret duymadım. Kendi aramızda bir şey konuşurken bile tansiyon yükseldiği anlarda kimse hakkında kötü bir şey duymadım ağzından. Bizim için çevreden alanı geçmek kırmızı kartsa bundan önceki onlarca maçta onlarca teknik adam bu sınırı geçiyor. Hepsine kırmızı kart mı vermek gerekiyor? Penaltı verilmiş ve kalecimiz kurtarmış. Penaltı tekrar ediyor, biraz gerilebiliriz yani, iki metre geçebiliriz orayı. İsmail Kartal'ın nasıl bir insan olduğunu çok iyi bilirler. Ağzından çıkıp çıkmayacakları çok iyi bilirler. Biraz ağır bir karardı. Bence futbol paydaşları olarak birbirimizi anlamak zorundayız. Futbol endüstrisini daha sağlıklı ayakta tutmak için birbirimizi anlamak ve tolerans göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı