İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından - İsmail Kartal
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından - İsmail Kartal

05.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:32

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 yenen İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktör İsmail Kartal, maçın 77. dakikasında gördüğü kırmızı kartı hak etmediğini söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 yenen İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktör İsmail Kartal, maçın 77. dakikasında gördüğü kırmızı kartı hak etmediğini söyledi.

Kartal, stat çıkışında gazetecilere, gördüğü kırmızı karta ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maçın 77. dakikasında pozisyona itirazı üzerine kırmızı kart gördüğünü anımsatan Kartal, şöyle konuştu:

"Kırmızı kartı hak etmedim. Biz de insanız. Bu pandemi döneminde, sakatlık ve hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz yani. Hakeme karşı her hangi bir taciz ve hakaret yok. Hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bu kadar mücadele ediyoruz, koskoca şehri temsil ediyoruz. Onun için birazcık daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu kadar eksiğimize ve hızlı maç trafiğinde yorgun olan oyuncuların durumuna rağmen taktik disipline bağlı oyunla maçı kazandık."

Kartal, mağlup oldukları karşılaşmalarda şansızlıklara boyun eğdiklerini ve sezon başından itibaren büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Baktığımız zaman kaybettiğimiz maçlarda da oyunun galibi biziz. En son Hatayspor maçı, 2-1 kaybettik. Bence maçın hakkı beraberlikti. Son saniyelerde golümüz iptal edildi. Bu maçlarda verdiğimiz mücadelenin karşılığını alabilseydik, Konyaspor çok daha iyi yerlerde olabilirdi." diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından - İsmail Kartal
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından - İsmail Kartal
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından - İsmail Kartal
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından - İsmail Kartal

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Ordu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından - İsmail Kartal - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 22:32:08. #1.14#
title