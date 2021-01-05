GAZİANTEP - Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Dalcı
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GAZİANTEP - Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Dalcı

05.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:50
GAZİANTEP - Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Dalcı

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, dengeli bir maç izlediklerini ifade etti. Katı defans yapan takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Dalcı, şöyle konuştu: "İki takımın stratejisi birbirine uygundu. Top rakipteyken beşli defansa dönen, katı bir defans yapan sert bir takıma karşı oynadık. Böyle takımları açmak zordur. İki takımında düşüncesi aynıydı. Hata yapanın geriye düşeceği bir maçtı. Bizde hata sonucu golü yedik ve geriye düştük. Bana göre maçın hakkı beraberlikti."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 19:50:03. #1.15#
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