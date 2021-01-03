Maçın ardından
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Maçın ardından

03.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:08

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor"u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor"u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin bu kadar kapalı olmasını beklediklerini ve oyunu açmak için varyasyonları denediklerini belirtti.

Oyunun son bölümünde istekli, arzulu oyun oynadıklarını ifade eden Yalçın, "İyi savunduk rakibin kontra atak yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil çünkü Kayserispor'un da pozisyonuyla ilgi puana ihtiyacı var. " ifadelerini kullandı.

Takım savunmasının çok iyi olduğunu aktaran yalçın, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Pozisyon az veriyoruz. Bu akşam hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. Son 4 maçtır gol yemiyoruz, iyi bir savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"862 gündür lider olamamışız"

Beşiktaş'ın bu akşam kazanılan maçla birlikte ligde lider konuma geldiklerini ama Beşiktaş için liderliğin olağan bir durum olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum. Uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar."

"Takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz"

Transfer planlaması yaptıklarını ve takıma birkaç takviye yapmayı düşündüklerini belirten Yalçın, "Yönetimle, başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama mümkün olursa takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. " diye konuştu.

Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

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