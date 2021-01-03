Maçın ardından

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maçın hakemi Suat Arslanboğa'nın kararları ile maçın skorunu etkilediğini ileri sürdü.

Tomas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını ve erken gol bulduklarını belirtti.

İkinci golü bulamadıklarını ve oyunu koparamadıklarının altını çizen Tomas, "İkinci gol olsa maçı kopartırdık. Özellikle penaltı pozisyonda hakem VAR'dan kararını değiştirerek el verdi. Ben pozisyonu izlediğimde el göremedim. İkinci yarı pozisyonlara girdik, iyi oynadık, fırsatlar geldi ama başaramadık." diye konuştu.

Çok fazla hakemlerle ilgili konuşmadığına vurgu yapan Tomas, "Bugün çok basit sarı kartlar oldu. Türkiye'deyiz. Hakemler bu şekilde olabiliyor. Hakemlerle ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Oyuncularım iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Kaplan: "Aradaki puan farkı açılmadı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iki takımın da kazanabileceği bir maç oynandığına dikkat çekerek, "Her iki taraf güzel işler yaptı. Deplasmanda 1 puan bizi mutlu etti. Aradaki puan farkı açılmadı. İkinci yarıdaki arzu ve istek puanı getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıya başlarken yaptıkları üç oyuncu değişikliğinin sahaya olumlu yansıdığını vurguladı.

Kaplan ayrıca, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza nedeniyle sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı