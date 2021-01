Yeni Malatyaspor maçının ardından

Mustafa Dalcı: Kendimizi evrenin merkezi olarak görmüyoruz

"Maçı sonuna kadar hak ettik"

Hamza Hamzaoğlu: Savaşmadan, istemeden, çok arzulamadan olmuyor

"Ndayishimiye'yi tedbir amaçlı hastaneye göndereceğiz"

Ercan ATA/ Ankara, -

Süper Lig'in 16'ncı haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Son haftalarda işler bizim için iyi gitse de kendimizi evreninmerkezi olarak görmüyoruz. Biz bulunduğumuz durumun ciddi anlamda farkındayız. Oyuncularım ve ben bu farkındalığı her geçen gün benimsedik. Var olduğumuz bu durumdan kurtulmak için saha içinde canımızın acıması gerektiğini ve her şeyi beraber yapmamız gerektiğini vurgulamıştım" dedi."MAÇI SONUNA KADAR HAK ETTİK"Mustafa Dalcı, galibiyeti taraftarlara armağan ettiğini ifade ederek, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Her maçın hikayesi zorlu olacaktır. Oyuncularımı tekrar yürekten kutluyorum" diye konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: SAVAŞMADAN, İSTEMEDEN, ÇOK ARZULAMADAN OLMUYORYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise MKE Ankaragücü'nü tebrik ederek, ilk yarıda beklediğimiz oyunu oynayamadık ve erken gol yedik. İkinci yarıda hamleler yaptık. İlk yarı 0-0 bitseydi ikinci yarı daha dinlenmiş oyucularla oynarız düşünesindeydik. Soyunma odasına 2-0 geride gidince çevirmek zor oldu. Maçın sonucunu kendime ve teknik ekibime bağlıyorum. Devam edeceğiz, bugün maç nasıl kazanılır onu da görmüş olduk. Savaşmadan, istemeden, çok arzulamadan olmuyor. İnşallah bundan sonraki maçlar için bu maçtan gereken dersi alırız" şeklinde konuştu."NDAYISHIMIYE'Yİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖNDERECEĞİZ"Hamza Hamzaoğlu, mücadelenin ardından rahatsızlık geçiren Youssouf Ndayishimiye'nin durumu ile ilgili olarak, "Şu an biraz daha iyi. Çok

koştu, yıprandı. Son dakikalarda bir kafa kafaya çarpışması da olmuş. Baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı var. Tedbir amaçlı hastaneye göndereceğiz. İnşallah önemli bir şey çıkmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA