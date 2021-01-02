Maçın ardından

TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında başkentte oynanan maçta Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maçın tamamında sahanın ve oyunun hakimi olduklarını, yakaladıkları sayısız fırsatı gole çeviremediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında başkentte oynanan maçta Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maçın tamamında sahanın ve oyunun hakimi olduklarını, yakaladıkları sayısız fırsatı gole çeviremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Yılmaz, "Maçta 90 dakika boyunca oyunun da sahanın da hakimi biz olduk, yakaladığımız sayısız fırsatları değerlendiremedik. 6. dakikada penaltı pozisyonundan önce yapılan bir faul görülmedi, döndü ceza sahası içerisinde penaltı pozisyonu oldu." diye konuştu.

Hamdi Yılmaz, sezon sonunda ligi ilk 5'in içerisinde tamamlamak istediklerini kaydetti.

Fazlı Tan: "Moralli ve motivasyonlu bir şekilde ilk yarıyı bitirdik"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan da "Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımızdan gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

Tan, bu galibiyetle devreyi 27 puanla bitirdiklerini belirterek, "Son 6 resmi maçta 5 galibiyet bir beraberlik alan bir oyuncu grubumuz var. Bugünkü maç bizim için çok önemliydi, çünkü kazanıp üst taraftaki play-off grubuna büyük bir adım atmak istiyorduk bugün de oyuncularımız bunu başardı." şeklinde konuştu.

Genç bir takım olduklarını vurgulayan Fazlı Tan, şunları kaydetti:

"6. dakikada öne geçip oyunu bu şekilde tutmak, play-off grubunda olabilmek stresi oyuncularımızın üzerinde mutlaka büyük bir yük olmuştur. Ama maçın sonunda futbolcularımız çok büyük bir mücadele örneği ortaya koydular. Büyük bir istek, büyük bir arzu ve enerjiyle maçı 1-0 kazanıp, bu zorlu deplasmandan evimize mutlu dönüyoruz. Yeni yıla 3 puanla başlıyoruz. Devre arasında da en iyi şekilde hazırlanmak için moralli ve motivasyonlu bir şekilde ilk yarıyı bitirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak