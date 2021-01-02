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Maçın ardından

02.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:58
Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktör Recep Uçar, sezonun ilk yarısını galibiyetle noktaladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktör Recep Uçar, sezonun ilk yarısını galibiyetle noktaladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Uçar, 2021'in rahat nefes alınabilen ve salgının bittiği bir yıl olmasını diledi.

Recep Uçar, maça iyi başladıklarını aktararak, "Sonra öne geçtik. Ardından savunmada zaman zaman sıkıntı yaşadık ve bir, iki pozisyon verdik. Kazandığımız penaltıya kadar da işler iyi gidiyordu. Penaltılarda bu sezon sıkıntı yaşıyoruz. Penaltı kaçtıktan sonra 1-2 dakika içinde gol yedik ve 1-1 oldu." diye konuştu.

Oyuncularının psikolojik olarak direndiğinin altını çizen Uçar, "Oyuna tutunduk. Rakibimiz de iyi oynadı. Onlar da galibiyete yakındı. Akhisarspor'a pozisyonlar verdik. Devre arasına kazanarak girmek güzel. Şimdi eksik bölgelere transferler yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Dilsöz: "Oyuncularım ellerinden geleni yaptı"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, eksiklere rağmen oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu vurguladı.

Dilsöz, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarı aslanlar gibi oynadılar. Bazı bölümlerde oyunun kontrolünü elimize almalıydık. Pozisyonlarımız var ancak değerlendiremedik. Hakemler tercih hakkını hep rakipten yana kullandı. Hakemlerin daha dikkatli maç yönetmesi gerekiyor. Bu konuda canımız yanıyor." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'u da galibiyetinden ötürü tebrik eden Mesut Dilsöz, şunları kaydetti:

"Önümüzde Adanaspor ile bir erteleme maçımız var. Takımdan ayrılan oyuncularım var. Elmar Bjarnason ayrılmıştı, bu hafta da Rajko Rotman ayrıldı. Eksiliyoruz. Kalan oyuncularımızla bu maça hazırlanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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