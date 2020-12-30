Maçın ardından

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, 1-0 geriye düşmelerine rağmen toparlanmayı bildiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çıkırıkçı, "İyi bir maç oldu. Geriye düştük ama çok iyi toparlandık. Pozisyonlar bulduk. Daha sonra golü de bulduk. İnşallah önümüzdeki Ankaraspor maçını da kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Adana Demirspor'a gelecek maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dumlupınar: "Hedefimizden sapmış değiliz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, hedeflerinin devam ettiğini dile getirdi.

Dumlupınar, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maça istediğimiz gibi başladık. Net pozisyonlar bulduk. İkinci golü bulsaydık farklı olabilirdi. İkinci yarının başında Aurelien Chedjou kırmızı kart gördü. İstanbulspor gibi bir sistem takımına 45 dakika 10 kişiyle mücadele etmek kolay değil. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Mağlubiyetten çıkarılacak dersler var. Hedefimizden sapmış değiliz. Rakibimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan