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Maçın ardından

30.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:48
Maçın ardından

TFF 1. Lig 11. hafta erteleme maçında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 3-2 kaybeden Adanaspor'un teknik sorumlu Semih Özü, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

TFF 1. Lig 11. hafta erteleme maçında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 3-2 kaybeden Adanaspor'un teknik sorumlu Semih Özü, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yakaladıkları önemli gol fırsatlarından faydalanamadıklarını aktardı.

İlk yarı yaptıkları hatadan dolayı golü yediklerini ifade eden Özü, "Yediğimiz golden sonra skoru eşitledik. Sonrasında 3-4 pozisyonda golü atamadık. Son dakika 2-1 oldu maç ve içeri girdik. İkinci yarı golü çabuk bulduk ve beraberliği yakaladık. Skoru 4-2 yapabileceğimiz pozisyonları da yakaladık. Atamadık. Futbolun adaleti bu, atamayana atarlar. Mağlup olduk, üzgünüz." diye konuştu.

Erginer: "Şans biraz bizden yanaydı"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer sözlerine, kadın cinayetlerini şiddetle kınadıklarını belirterek başladı.

Müsabakanın kendileri için önemine değinen Erginer, "Biz maça 6 puan olarak baktık. 3 haftalık mağlubiyet serimiz vardı. Öncelikle burada 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bu maçta oyundan öte, bizim için skor önemliydi. Maçta 3 kez öne geçtik. Rakibe verdiğimiz ve girdiğimiz pozisyonlar var. Açıkçası şans biraz bizden yanaydı. 3 puanı aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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