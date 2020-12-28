Fahrettin Sayman: "Devre arası gerekeni yapacağız"
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Fahrettin Sayman: "Devre arası gerekeni yapacağız"

28.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:18
Fahrettin Sayman:

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, "Bu maça şehir olarak iyi hazırlanmıştık. Ancak mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım" dedi.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, "Bu maça şehir olarak iyi hazırlanmıştık. Ancak mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım" dedi.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybedilen Bursaspor maçın sonrası basın toplantısında şunları söyledi:

"Hocamız Bursa'yı çok iyi biliyor. Ona göre hazırlandık. Şehirle birlikte hazırlandık. Bu maç çok önemliydi. İki haftadır yenilmemiştik. İlk yarı vasat oynadık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları atamayınca mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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