Maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maçın ardından

24.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:18
Maçın ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta beraberliğe bile üzülecekken sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta beraberliğe bile üzülecekken sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, çok üzgün olduklarını anlatarak, "Maça hükmeden tamamen bizdik. Hafta boyunca çalıştığımız her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Ciddi anlamda pozisyonlar bulduk. İlk yarı özellikle maalesef iki oyuncumuzun sakatlıktan dolayı değişikliğiyle ritmimiz bozuldu. İkinci yarı 5-10 dakika belki kötü başladık ama özellikle son 25 dakikayı ciddi anlamda forse ettik. 8-9 pozisyon var. Yakaldığımız pozisyonlarda finali iyi yapamadık. Belki bu maçta berabere bile kalsak üzülecektik ama puan alamadık. Oyunun hakkı bu değildi." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın hakemi Halis Özkahya'nın yönetimini de eleştiren Dalcı, şunları kaydetti:

"Sahanın içinde neler olduğu görülebiliyor. Gol pozisyonuna gelmek istiyorum. Kurallar mı değişti, ben mi bilmiyorum? Avantajın avantajı mı olur? Normalde el var, hakem avantajı gösterdi, sonra da oyuncuda hiçbir problem yoktu ve pası verdi. Hakem orada 'Pardon doğru pas vermedin.' diye oyunu tekrar durdurup gol yememize sebep oldu. Avantajın avantajı mı olur? Faul en az 10 metre önden kullanıldı. Hakemler sahada neler olup bitiyor dikkat etmeli.

İkinci yarıyı yatarak bitirdiler, uzatma 6 dakika. Kaleci, oyuncu yattı kalkmadı. Kaleci her aut atışını 20-30 saniyede kullandı. Neresinden bakarsanız bakın dördüncü hakemle şaşkın şekilde konuştum. Hakkım olmayan bir şey istemiyorum. Adil olmak gerekir. Dört hakem arkadaşımızın biraz daha dikkat etmesi gerekir. Biz şu anda gece gündüz bu takımı kurtarmak için çalışıyoruz. Emeklerimizin bu kadar basit alınması için değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Bakan İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maçın ardından | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:24:11. #1.14#
title