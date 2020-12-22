Avcı: "Oyun tatmin etmedi ama pragmatik olarak sonuç aldık"
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Avcı: "Oyun tatmin etmedi ama pragmatik olarak sonuç aldık"

22.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:00
Avcı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem oyun olarak hem oyuncu olarak eksiklerinin olduğunu, bunların üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem oyun olarak hem oyuncu olarak eksiklerinin olduğunu, bunların üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı oyun kalitesinin olmadığını ancak sonuç aldıklarını belirterek, "Hatayspor'u geçen seneki şampiyonluğundan ve lige yaptığı giriş ve oynadığı oyunlardan dolayı tebrik ederim. Bizim açımızdan 7. gün üçüncü maç bunun bir tanesi 120 dakika 13-14 tane oyuncu üzerinden oynadık. Oyun kalitesi belki olmadı ama bazen korumak, mücadele etmek, duygunu devreye sokmak gerekiyor. Oyun tatmin etmiyor ama pragmatik olarak sonuç almamız gereken bir durumu gerçekleştirmeye çalıştık. Bunun da karşılığını aldık 6 maç 4 galibiyet, yukarıya doğru kafasını kaldıran bir Trabzonspor. Eksiklerimiz vardı, hem oyun olarak hem oyuncu olarak. Bunların üzerinde çalışıyoruz, mevcutta da sonuç almaya çalışıyoruz. Yorgun ve yoğun bir haftadan hafta sonu da yoğun bir maç trafiğimiz var, bu 4 günü sağlıklı şekilde dinlenerek geçirip hafta sonu oynayacağımız maça başlayacağız. Rakibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Avcı, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük, başkanlık görevinde bulunan tek isim olarak tarihe geçen ve bugün hayatını kaybeden Özkan Sümer için ise, "Özkan Sümer'den bahsetsek buralara sığmaz. Hem futbolculuk, Türkiye'de devrim yapmak bunu dışarıya taşımak, başkanlık, teknik direktörlük yapmak, Anadolu'da bir şampiyonluk yaşamak ve hala kendini geliştiren böyle bir insan, 80 yaşında hayatın her bölümünde hayat önemli dokunuşlar yapmış bir futbol adamından bahsediyoruz. Benim ilk Trabzonspor teklifimi Özkan hoca yapmıştı. Trabzonspor'a transfer olduğumda beni ilk arayandı. Herkesin başı sağ olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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