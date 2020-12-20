Recep Uçar: "Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak"
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Recep Uçar: "Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak"

20.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:22

- Recep Uçar: "Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak" Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adanaspor galibiyetinin üst sıralara doğru tırmanışlarının başlangıcı olacağını söyledi.

- Recep Uçar: "Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adanaspor galibiyetinin üst sıralara doğru tırmanışlarının başlangıcı olacağını söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Sahamızda altı maç sonra kazandığımız için mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti. Maça çok farklı bir anlayışla çıktık. Üçüncü bölgede topa biraz daha sahip olabilen teknik kapasitesi yüksek oyuncularla başlamıştık. Kazandığımız penaltıyı Boluspor maçında olduğu gibi değerlendiremedik. Bu takımın üzerinde olumsuz etki bıraktı. Maçın 60. dakikasından sonra oyunu domine etmeye çalıştık. Golü bulduk ve skoru korumayı başardık. Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın umarım başlangıcı olacak" diye konuştu.

Recep Uçar: 'Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak'
Recep Uçar: 'Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak'
Recep Uçar: 'Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak'
Recep Uçar: 'Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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