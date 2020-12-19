Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut

19.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:48

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, karşılaşmanın genelinde daha etkili oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip kalemizde çok fazla pozisyon bulamazken, duran toptan direğe vuran, rakibin önüne düşen bir top var. O da gol oldu. İkincisi penaltı pozisyonu. Onun dışında benim sormak istediğim, VAR sistemindeki ofsayt çizgilerini kimin çektiği, onu gerçekten öğrenmek istiyorum. İkincisi dün herkes maçları izlediyse ve bugün maçları izlediyse verilen penaltılar ve bizim verilmeyen penaltımız. Nasıl bir karar mekanizması, onu öğrenmek istiyorum gerçekten. Bizim pozisyona baktığımızda penaltı var. Thiam'ın ayağına arkadan bir darbe var, topa ilk dokunan Thiam, rakip ayağına temas ediyor. Verilmeyen bir penaltımız var. Bir de ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum."

Erol Bulut, sosyal medyada istifa edeceğine yönelik yapılan paylaşımların sorulması üzerine, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok, söylediğim gibi şu an üçüncü sıradayız, 23 puanımız, 27 maçımız var. Tabii herkes 'Hocam sen ne anlatıyorsun?' diyecektir ama bu böyle. Yeni kurulan bir takımız. 18 transfer yaptık. Sakatlarımız var, bunlar bizim için önemli futbolcular. Tabii bunun bir bahanesi yok, söylediğim gibi bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut

Kaynak: Anadolu Ajansı

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