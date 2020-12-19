Yücel İldiz: "Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yücel İldiz: "Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi"

19.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 21:56
Yücel İldiz:

Akhisarspor karşısında 2-1 galip gelen Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Akhisarspor karşısında 2-1 galip gelen Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maç boyuncu iyi oynadıklarını ifade eden tecrüeli teknik adam, "Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi" dedi.

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile karşılaşan Altay, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olmasına karşın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade etti. Alınan 3 puan ve takımın gidişatından dolayı mutlu olduğunu söyleyen İldiz, "90 dakika boyunca hem oyunu istedik hem skoru istedik. Ama nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde gol yedik. Bütün bunlara rağmen oyun disiplininden kopmadık. Futbol oynamaya çalıştık. Rakibimiz de direnmeye çalıştı. Golleri bulduk ama sonuçlandırmada beceriksizdik. Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi. Camia olarak maç sonundaki tablo bize yakışan bir tabloydu. Başkanımız da iyileşti ve tribündeki yerini aldı" dedi.

İldiz, hedefi olan takımlar için her müsabakanın zor olduğunu belirterek, "Zorlukları aşarsanız hedefleri yakalarsınız. Biz de her maç zorlukları aşa aşa inşallah hedefe doğru gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Seda Bakan Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Okan Buruk Pierre Webo Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Yangın Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yücel İldiz: "Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 22:00:55. #1.14#
title