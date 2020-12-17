Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, turu geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Kupası bizim için önemli, en azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar. Çıkan kadro da bunun net göstergesiydi." dedi.

Tarsus İdman Yurdu karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Yalçın, "Oyuncularımızın performansından memnunum. Pozitif oynadılar ve enerjileri iyiydi. Rakip de güzel mücadele etti, dostça bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Fikstüre değinen Yalçın, "4 günde bir maçlar oynanacak. Bu mücadele için yeterli oyuncu sayımız var. Lig zorlu ve uzun bir maraton. Mayıs ayının ortasına kadar zaman var. Başlangıçta sorunlar yaşadık ama performanslar yukarı çıkınca toparlandık. Şu an kötü durumda değiliz. Hedefimizi yakalayacak seviyedeyiz. Fizik ve güç olarak iyiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı