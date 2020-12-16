Maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nda Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun başlangıcından memnun olduğunu belirterek, "Ekip olarak 12. günde 4. müsabakamız ve ilk galibiyetimiz. İnşallah bunun devamı gelir." diye konuştu.

Futbolcularının ilk yarıda oynadıkları futboldan memnun olduğunu aktaran Çimşir, "İlk yarıdaki oyun disiplininden memnunum ve güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ama ikinci yarı, özellikle maçın 60-65. dakikaları arasında topa sahip olmakta problemler yaşadık. Biraz oyun şımarıklığı olmuş olabilir ama 4. golden sonra yine oyun istediğimiz şekilde gelişti. Kazandığımız için mutluyuz, adımızı bir üst tura yazdırdık." ifadelerini kullandı.

"İnönü'de kolay bir maç yok"

Çimşir, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Önemli bir müsabaka ve önemli bir rakip. Şampiyonluk adaylarından biri. İnönü'de kolay bir maç yok. Biz oraya puan ya da puanlar almaya gideceğiz. Artılar var, onları ortadan kaldırmak için oyun organizasyonunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelen mücadeleyi yapıp inşallah oradan mutlu bir sonuçla evimize döneriz."

Dinçel: "3-1 olduktan sonra maç koptu"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, güzel bir kupa dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

3. Lig takımlarının kadro derinliğinin Süper Lig takımlarıyla kıyaslanmayacak derecede olduğunu kaydeden Dinçel, şöyle konuştu:

"Erzurum'a gelirken izleyenlere güzel bir futbol izletmek istedik. Erken yediğimiz gollerle geriye düştük. 2-1 yaptık ama 3-1 olduktan sonra maç koptu ve geri dönmesi çok zordu. Sonuç olarak mağlup olduk ve kupa serüvenimiz bitti. Esenler Erokspor olarak bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na renk kattığımızı düşünüyoruz. Rakibimizi tebrik ediyor, ligde ve kupada başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu