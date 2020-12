Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini ve kupayı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Terim, kupada Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna kaldıkları 5. tur müsabakası sonrasında açıklamada bulundu.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, "Genç oyuncular ile uzun zamandır oynamayan, neredeyse 3-4 hafta arasında yaklaşık 20 gündür bizden uzak kalan tecrübeli ve hazır olmayan oyunculardan kurulu bir karma 11 ile sahaya çıktık. Böyle maçlarda oyunu çabuk koparmazsanız başınıza sıkıntı gelir. Tarih de böyle maçların sıkıntıları ve sürprizleriyle dolu. Pozisyonları gole çevirip, rahat edip, rakibin de direncini kırmamız gerekirdi. Ne yaparsanız yapın çok da ciddi görünmelerine rağmen konsantrasyon başka konsantrasyon gibi olmuyor. Darıca Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. İyi kafa tuttular, iyi direndiler, kendilerinden beklenenin çok üstünde oynayarak iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Terim, her futbolcuya şans verdiğini hatırlatarak, "Oyuncuya her fırsatı veriyorum. Emin, bugüne kadar oynamamıştı. Sezon başından beri bizde oynamayan futbolcu kalmadı. Önceliğim bütün oyuncularımı hazır tutabilmek. Özellikle salgın günlerinde 1 haftada hangi duruma geldiğimizi gördünüz. Herhalde en ağırını biz geçirdik. 10-11 oyuncu, sakatlık ve koronavirüs ile birlikte bize kötü sürpriz yaptı. Buna rağmen Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Hem oyun hem de puan olarak iyiyiz." ifadelerini kullandı.

İki şeye önem verdiğini anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Birincisi bütün oyuncularımı hazır tutmak, hepsinden faydalanmak istiyorum. Bugün Emin ile birlikte oynamayan kalmadı. Süresi az veya çok hepsi oynadı. Bu sevindirici. Herkese her an şans gelebilir. Böyle bir ortamda her oyuncumuza ihtiyacımız oluyor. İkincisi beraber oynama alışkanlığı benim için çok önemli. Hem kazanıyoruz hem de zevk alıyoruz. İyi oynamak istiyoruz. Bu iyi oyunların üzerine koyarak devam etmek en büyük amacımız. Çalışmalarımız bu yönde. Turu geçmek bazen öncelik oluyor. Bazen sonuç odaklı oynamak zorunda kalıyorsunuz. Benim tercihim her zaman Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım oluşturmak. Bu oyunları da daha iyi oynayarak keyif vermek. İnşallah böyle oynamaya devam edeceğiz."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, çok pozisyona girmelerine rağmen gol bulmakta sıkıntı yaşadıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Turu geçmiş bir Galatasaray var. Bazen sonuç odaklı oynamak zorunda kalıyorsunuz. Her zaman 'Pozisyona girelim ama bazen atamayabilirsiniz.' derim. Kayserispor maçı da böyleydi ama pozisyona girmeye devam ederseniz muhakkak atarsınız. Mesele pozisyona girebilmek. Bundan dolayı memnunum. Doğal olarak oyunu Galatasaray kontrol edecek. Burada önemli olan son 16'ya kalmak, Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmek. Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. Kimse önem vermiyoruz zannetmesin. Onda da iddialı olmak istiyoruz. Türkiye Kupası, önemli bir organizasyon. İkinci golü attıktan sonra direnci kırıp daha rahat oynayabilirdik. Ancak uzun zamandır oynamayanlarla gençlerin karışımı bir 11 yaptığımız için bazı şeylere hoşgörüyle bakmak lazım."

"Bartuğ Elmaz, yeteneklerimizden bir tanesi"

Fatih Terim, ilk kez bir maçta A takım forması giymek için hazırlanan ancak değişikliği yapılamayan 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz'dan çok şey beklediklerini söyledi.

Bartuğ'un 16 yaşını yeni doldurduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Bartuğ, bizim yeteneklerimizden bir tanesi. İçlerinde en küçüğü. Daha yeni 16'yı bitirdi. Kendisinden önemli şeyler bekliyoruz. Zaman zaman Galatasaraylılara böyle tatlı sürprizlerimiz olacak. Öz kaynaklarımızı inşallah harekete geçiriyoruz. Pandemi döneminde genç oyuncuların 1 seneye yakın evlerinde kalmaları kolay değil. Bartuğ'a bir borcumuz olsun. Bazen böyle oluyor. Buraya gelmesi, onu düşündüğümüzü bilmesi bile onun için önemli. İnşallah çalışacak ve Galatasaray formasını diğer ağabeyleri gibi alacak. Biz de genç oyuncuların sayısını ne kadar çoğaltırsak kulübümüzü her anlamda ileri taşımız olacağız. Bu düşüncemizden ödün vermeden, vazgeçmeden devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu ve ekibini kutlayarak, "Bugün genç bir hakemimizi gördük. Onları da tebrik ediyorum. Az düdük çalan, oynamaya müsade eden bir anlayışı vardı. İnşallah onlardan da fazla falza olur. Türk futboluna onlar da büyük fayda sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ender Alkan: "Güzel bir izlenim bıraktık. Bizim için iyi bir hikaye oldu"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan ise Türkiye Kupası'nda güzel bir izlenim bıraktıklarını belirterek, Galatasaray'ın hak ederek tur atladığını söyledi.

Genç oyuncularla mücadele ettiklerini aktaran Alkan, "Transfer yasağı olan bir takımız. Genç oyunculardan kuruluyuz. Ligde beklentinin üstünde iyi bir performans sergiledik." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 tur geçerek Galatasaray ile oynamayı hak ettiklerini belirten Alkan, "Galatasaray'ın dengi değiliz, bunu biliyoruz. Biz, 3. Lig'de genç bir takımız ama alt ligleri iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncular ve teknik adamlar olarak iyi şeyler göstermeye çalıştık. Hem mücadele hem de savunma anlamında iyi izler bıraktığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda hücum anlamında biraz daha etkiliydik. Pozisyonlarımız da var. Galatasaray, hak ettiği bir galibiyet aldı. Fatih hocanın, Arda Turan'ın, Luyindama'nın, Belhanda'nın bizi tebrik etmesi bizim için çok değerli. Verdiğimiz mücadelenin ve sergilediğimiz oyunun takdir edilmesi çok önemli. Centilmence mücadele oldu. Galatasaray'ı yürekten tebrik ediyorum. Liglerinde de başarılar diliyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Oyuncularımı, bütün çalışanlarımızı ve teknik ekibimi bugüne kadar zor şartlarda verdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Güzel bir izlenim bıraktık. Bizim için iyi bir hikaye oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay