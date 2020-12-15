BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 12. haftasında ertelenen karşılaşmada Yılport Samsunspor'a 3-1 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında ertelenen karşılaşmada Yılport Samsunspor'a 3-1 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmaya istedikleri gibi başlamadıklarını söyledi.

Üç tane yenilmemesi gereken gol yediklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Maçta hep dönmeye çalışıyoruz, ilk gelen topun da gol olması iyi olmadı. Yediğimiz o kadar kötü gole rağmen reaksiyon göstererek 90. dakikaya kadar mücadele ve ayakta kalmaya devam ettik. Takımımda reaksiyon var, en önemli şey de bu. Bunun üstüne biz çok kolay bir şekilde takım inşa ederiz. Ümidimi koruyorum, gelecek adına da özgüvenle bakıyorum. Bu reaksiyon bizim hocalar olarak görmemiz gereken en önemli etkendir. Maçı malesef futbolcular yönetti, hakem yönetmedi. Otoritenin olması gereken yerde otorite yoktu. Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde. Benim bir türlü yıldızım barışmadı, hoca tarafından hep haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. İnşallah bu son olur."

Sağlam: "Takımımı tebrik ediyorum"

Yılport SamsunsporTeknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da Menemen ve Bursaspor maçlarındaki puan kayıplarından sonra bu karşılaşmanın kendileri için daha da önem kazandığını vurguladı.

Sağlam, hem Menemen hem de Bursaspor maçlarında 20'ye yakın net pozisyonlarının olduğunu belirterek, "Bugünkü karşılaşmaya oyuncularımızı hazırlamak, moral bozukluğundan çıkarıp maça motive edebilmek gerçekten bizi uğraştırdı. Bugün gördük ki oyuncularımız o moral bozukluğunu bir kenara atıp sorumluluk aldı ve karakterli insanlar gibi hareket ederek, iyi mücadele ederek futbol oynadılar." diye konuştu.

Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini anlatan Sağlam, bugünkü maçın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Sağlam, önemli bir üç puan aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Takımımı tebrik ediyorum. Puan kayıplarından sonra hem bu maçı kazanıp birkaç basamak yukarı çıkmak hem de ortaya koyduğumuz oyun ve mücadele adına da gelecekte camiamızı, taraftarımızı umutlandırmak istiyorduk, bunu bugün başardık. Şimdi önümüzde 3 önemli karşılaşma var. Bu üç maçta 9 puan alıp inşallah ligin ilk devresini ya 1. ya da 2. bitirme şansını elde edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz amacımız Boluspor maçını kazanmak, oyuncularıma teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu, Balıkesirspor'a da başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya