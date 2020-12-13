Maçın ardından

TFF 1. Lig'de Altay'a 4-1 yenilen Adanaspor'da teknik sorumlu Semih Özü, "Eksik maçlarımızı kazanarak üst sıralara çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 35 günde bir maç oynadıklarını söyledi.

Oyuncuların neredeyse tamamının yeni tip Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatan Özü, şöyle konuştu:

"Uzun süre maç oynamamamız ve oyuncularımızın tamamının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması, birlikte antrenman yapamamamız maç ritmimizi aşağı çekti. Rakibimiz son 20 günde 4 maç oynamış. Maç adaptasyonu daha yüksek bir takımdı. Bu ligi bilen yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Fakat temposu olmayan bir takım olduğunu biliyorduk. Aslında tempo koymamız gerek bir maçtı. Antrenman eksiğimiz buna biraz engel oldu. İlk yarıyı 1,5 pozisyona karşılık 2-0 mağlup bitirdik. İlk yarı 2 pozisyonumuz var. İkinci yarı maçı çevirebiliriz diye döndük. Fakat çok erken şansız bir gol yedik. Oyunun ritmini biraz arttırdık. Giren oyuncularımız katkıda bulundu. Altay'ı tebrik ediyorum. Fakat biz oynayarak daha iyi yere geleceğimize inanıyoruz. Eksik maçlarımızı kazanarak üst sıralara çıkacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bundan sonraki süreç bizim avantajımıza olacaktır."

İldiz: "Mücadele daha yeni başlıyor"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz de Adanaspor maçıyla zorlu bir periyottan çıktıklarını kaydetti.

İlk yarıda mücadelenin üst düzey olduğunu ifade eden İldiz, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yarı golleri bulduk. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha fazla oynamaya başladık. Oyunun geneli istediğimiz şekilde gitti. Böyle giden bir oyunda gereksiz penaltı yapmamalıydık. Maçın son dakikalarında genç oyuncumuzun gol atması bizi memnun etti. Net bir skorla kazandık, zorlu bir periyottan çıktık. Takım yorgun olabilir. İlk defa yarın bir günlük istirahat vereceğim oyunculara. Bu grupta mücadele daha yeni başlıyor. Lig sonuna kadar zorlu müsabakalar oynayacağız. Hedefimize gitmek için maç maç düşünüyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettiririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt