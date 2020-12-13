Hüseyin Eroğlu: "Güzel bir galibiyet aldık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hüseyin Eroğlu: "Güzel bir galibiyet aldık"

13.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:00

- Hüseyin Eroğlu: "Güzel bir galibiyet aldık" Akhisarspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Güzel bir galibiyet aldık"

İZMİR - Akhisarspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, hafta içinde Adana Demirspor deplasmanında aldıkları beraberliğin ardından önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Müsabakada 2-0 öne geçtikleri döneme kadar bugüne kadarki en iyi hücum organizasyonlarını geçirdiklerini belirten Eroğlu, daha sonra yaptıkları pas hatalarıyla rakiplerinin üzerine gelmelerine imkan sağladıklarını kaydetti.

Eroğlu, ikinci yarının başında buldukları golle oyunun tamamen kendi lehlerine döndüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Rakibimiz bu dakikadan sonra da kalemizde etkili oldu ama çalıştığımız savunma planını iyi uyguladık. Son bölüme doğru 3-1'den sonra skoru artırma fırsatımız vardı, bir türlü sonuçlandıramadık. Son dakikada yemememiz gereken bir golü yedik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağlasaydık belki golü yemezdik. Futbolcularımı kutluyorum, çok güzel bir galibiyet aldık."

Hüseyin Eroğlu: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Hüseyin Eroğlu: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Hüseyin Eroğlu: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Hüseyin Eroğlu: 'Güzel bir galibiyet aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

İlgili Haberler

Hamza Hamzaoğlu: 'Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık'
Hamza Hamzaoğlu: "Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık"
Ersun Yanal: 'Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır'
Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır"
Hüseyin Eroğlu: '1 puan bizim için önemli'
Hüseyin Eroğlu: "1 puan bizim için önemli"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Fatih Terim Adem Ljajic Serdar Aziz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüseyin Eroğlu: "Güzel bir galibiyet aldık" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:00:02. #1.15#
title